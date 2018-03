Sfeer voor finale optimaal ondanks vrieskou

In eerste provinciale moet Helson z'n titelfeest nog even uitstellen. Het speelde vanmiddag met 1-1 gelijk tegen KVK Beringen. En eerste achtervolger Bree-Beek pakte dan weer de drie punten bij Melo-Zonhoven. Helson had de eerste Limburgse kampioen kunnen zijn. Maar uitstel is hoogstwaarschijnlijk geen afstel.