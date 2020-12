Volleybal. "De accu is helemaal leeg, het team is helemaal op." Dat zei coach Jan Meertens van Tectum Achel vrijdag na de nederlaag van zijn team in Gent. Achel moest na een vijfsetter zijn meerdere erkennen in de Gentenaren. Het was meteen ook de laatste wedstrijd van Achel voor 2020, de negende nederlaag ook dit seizoen.