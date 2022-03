door Niels Christiaens

We kennen ook de eerste kampioen in het Limburgse voetbal. Want in derde provinciale B won Kadijk SK vanmiddag op het veld van Opitter met 1-2. Terwijl de concurrenten punten lieten liggen. En met nog vijf speeldagen te gaan is de bonus op het nummer twee te groot. Kadijk is dus kampioen.