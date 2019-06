Een primeur in Tongeren. Want vierdeprovincialer Jekervallei Sluizen gaat gratis jeugdvoetbal aanbieden. Bij sommige voetbalclub loopt het lidgeld op tot 500 euro per seizoen en dat is volgens Sluizen-voorzitter Peter Nelissen onaanvaardbaar. Hij vindt dat iedereen het recht heeft om te sporten en zocht enkele sponsors die ervoor zorgen dat de jeugdspelertjes van Jekervallei Sluizen in de toekomst geen lidgeld moeten betalen.