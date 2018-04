In het volleybal heeft Noliko Maaseik een belangrijke stap gezet om de eerste landstitel in 6 jaar binnen te halen. In de Steengoed Arena won Maaseik gisteren de eerste wedstrijd in de titelfinales tegen eeuwige rivaal Roeselare met 3-0. De troepen van coach van het jaar Joel Banks ontdeden zich relatief eenvoudig van Roeselare in de eerste van maximaal vijf wedstrijden om de landstitel.