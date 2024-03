Over een week gaat in Argentinië het WK motorcross opnieuw van start. Maar dat zal zonder Liam Everts zijn. De Lummenaar blesseerde zich aan de duim en moet zo de start van het seizoen in de MX2-klasse missen. Jago Geerts ruilt met het Yamaha KEMEA Team de MX2-klasse in voor de MXGP, dat is de koningsklasse. En ook Jarne Bervoets begint aan een nieuw avontuur in het EK 125cc. Afgelopen vrijdag spraken ze met de pers en Thibaut Willems was erbij.