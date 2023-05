Sporting Hasselt door in eindronde na forfaitscore tegen Hades

door Niels Christiaens

Amper één week na het onderlinge duel in de competitie stonden Sporting Hasselt en Hades vandaag opnieuw oog in oog in de eindronde. Als Hasselt won, mocht het naar de eindronde met eerstenationalers. Lukte dat niet, wachtte er een herkansing tegen de verliezer van Belisia-Jong Cercle. Voor Hades zat het seizoen er na vandaag hoe dan ook op omdat het geen licentie aanvroeg voor promotie. Toch wilde het na twee derbynederlagen in de competitie maar al te graag luis in de pels spelen.