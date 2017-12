Sport Sporting NeLo houdt BeVo in bedwang

In de Beneleague handbal won leider Bocholt vanmiddag van Visé met 38-27. Gisteren al won Hasselt van Quintus en ging Tongeren zwaar onderuit in Volendam. Sporting NeLo kreeg in het Dommelhof het nummer drie, BeVo, op bezoek.