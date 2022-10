Het is een productief weekend geworden voor de Limburgse profclubs in het voetbal. Racing Genk en Lommel wisten allebei al te winnen op vrijdag. En ook de Kanaries pakten nog eens de volle buit. STVV ging met 2-3 winnen in het Kuipje van Westerlo. "Niet altijd even mooi, maar wel effectief", zo noemde Gianni Bruno de overwinning van de Haspengouwers na afloop. De spits was gisteren zelf goed voor twee doelpunten.