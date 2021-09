- Brüls en STVV morgen eerste keer tegenover ex-trainer Peter Maes - Lommel gaat kopje onder in Virton - Reactie Glenn Neven na nederlaag in Virton - Thes Sport wint gevleid van Rupel Boom - Borgloon stunt tegen Antwerpen in het zaalvoetbal - Trofee Maarten Wijnants huldigt ex-wielrenner - Achilles Bocholt alweer leider in het handbal - Eerste obstakelloop Battle of Thor sinds corona