Sporting Pelt voor eerst in clubgeschiedenis naar final four Beneleague

door Tom Kums

Niet alleen in het volleybal loopt de reguliere competitie op zijn einde, ook in de BENE-League handbal worden de plaatsjes voor de Final 4 verdeeld. Achilles Bocholt was al langer zeker van deelname aan het finaleweekend in Den Bosch. Bocholt won gisteren trouwens met 34-27 van Aalsmeer. Sporting Pelt kon gisteren zijn ticket voor de Final 4 veilig stellen. De Peltenaren kregen thuis het bezoek van het nummer 5 in de stand, Volendam.