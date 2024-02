En dan hebben we nog Autosport voor u want in Haspengouw is gisteren de eerste manche van het Belgisch Kampioenschap Rally gereden. Het werd uiteindelijk een tweestrijd tussen kampioen van vorig jaar Maxim Potty en Cédric Cherain. Die laatste had nog nooit gewonnen in Haspengouw en had zijn zinnen op een eerste overwinning gezet. Ook vader van Formule 1 kampioen Max Verstappen kwam zich nog moeien in het eindklassement, maar door de vele plassen en modder werd het nog een hevige strijd.