In de BENE-League handbal verloor Initia Hasselt gisteren met 34-23 bij Visé. Tongeren ging thuis onderuit tegen Aalsmeer. Maar alle ogen waren gisteren gericht op het Dommelhof, want daar stond de topper tussen Sporting Pelt en Achilles Bocholt op het programma. Bocholt had zich vorige week al verzekerd van een ticket voor de final four. Als Pelt won van de buren uit Bocholt, waren ook zij zeker van deelname. Geen gemakkelijke opdracht, want de laatste overwinning van Pelt tegen Bocholt was intussen al bijna 11 jaar geleden zijn.