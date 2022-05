En in TVL Sportcafé krijgen we morgen het bezoek van Liam & Stefan Everts. In Het Moment blikken we terug op de eerste wereldtitel van Stefan Everts in 1991. De Neeroeterenaar was 18 en op dat moment de jongste wereldkampioen ooit. Everts zette een grote stap naar de wereldtitel na overwinningen in Guatemala en Brazilië. De basis daarvoor legde hij samen met vader Harry in de Sahara van Lommel.