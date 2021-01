Racing Genk heeft de goede prestatie van tegen Eupen niet kunnen doortrekken tegen Kortrijk. Genk ging met 2-1 onderuit in West-Vlaanderen na een wedstrijd met twee gezichten. Genk was de betere ploeg in de eerste helft, maar miste de kansen. In de tweede helft zakten de troepen van John van de Brom helemaal weg en kregen ze geen enkele kans meer bij elkaar gevoetbald. Een onverklaarbare terugval die Genk de drie punten kostten.