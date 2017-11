STVV geeft zege uit handen in knotsgek doelpuntenfestival

Vandaag werd in Hasselt gestreden om de Beker van Limburg in het rugby. Leden van de vijf Limburgse clubs namen het er tegen elkaar op. Het was meteen ook voor de eerste keer in vijf jaar dat de Beker van Limburg nog eens kon doorgaan. Voor de clubs was het dus een ideale gelegenheid om hun sport nog eens in de kijker te zetten.