door Geert Kusters

Zo groot de vreugde was in Genk, zo groot was de ontgoocheling bij STVV. De Kanaries verloren gisteren met 2-1 op het veld van Eupen. Sint-Truiden voetbalde heel wat kansen bij mekaar, maar het was ex-Kanarie Stef Peeters die de match uiteindelijk met twee stilstaande fases in het voordeel van Eupen beslistte. STVV blijft zo achter met 4 op 12, en lijkt nog heel wat werk voor de boeg te hebben.