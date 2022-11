door Niels Christiaens

Welkom terug. STVV gaat de WK-break in met een wrang gevoel. Het verloor zijn laatste wedstrijd van de heenronde in eigen huis tegen Cercle Brugge. Eén doelpunt was genoeg voor de West-Vlamingen om de drie punten mee te nemen. En zo zakken de Kanaries weer enkele plaatsen in de stand.