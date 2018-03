Noliko Maaseik krijgt volgend seizoen het gezelschap van Avoc Achel in de Liga A. Achel won gisteren met 1-3 bij Genk en kan volgende week in eigen huis kampioen spelen als het wint van Nijvel. Dat lijkt enkel nog een formaliteit, want de Achelaren zijn dit seizoen zo goed dat ze al hun wedstrijden in de Liga B al wonnen.