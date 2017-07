STVV nog niet klaar voor competitiestart

In Maasmechelen stoomt Patro Eisden zich klaar voor een nieuw seizoen in de Eerste Amateurliga. Al hopen ze in het Maasland op een iets rustiger seizoen dan vorig jaar. Zo zorgde de nieuwe voorzitter, de Chinese zakenman Wayne Woo, voor een schokgolf op Patro. Guido Brepoels werd aangesteld als hoofdcoach, moest dan weer plaats ruimen voor Danny Boffin, om enkele weken later opnieuw aan de slag te gaan als T2 onder Boffin. Onze videoreporter trok naar Eisden om te zien of de rust stilaan is teruggekeerd.