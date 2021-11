In het volleybal kreeg Tectum Achel gisteren het bezoek van Roeselare. Achel had op de openingsspeeldag met 3-1 verloren in Aalst en hoopte op een stunt tegen de regerende landskampioen. De Noord-Limburgers konden daarbij ook terug rekenen op hun fanatieke aanhang, want voor het eerst in meer dan een jaar tijd mocht er nog eens publiek binnen in sporthal De Koekoek.