STVV pakt punt op de Bosuil

De gemiste WK-kwalificatie twee weken geleden kwam hard aan bij de Yellow Tigers, maar misschien nog harder bij Freya Aelbrecht. De 27-jarige Zutendaalse had haar zinnen echt op het wereldkampioenschap gezet nadat ze de vorige editie geblesseerd aan de zijlijn moest volgen. Maar nu is daar al het Europees Kampioenschap in Azerbeidzjan en Georgië. Aelbrecht hoopt daar met een knalprestatie de pijn van het missen van het WK te verzachten.