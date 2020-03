STVV pakt punt op Sclessin

Kon Sporting Pelt zich voor de eerste keer plaatsen voor de final 4 van de BeNeleague in het handbal? Op die vraag kwam er gisterenavond een antwoord in Sittard. Daar streed Pelt in een rechtstreeks duel met het Nederlandse Limburg Lions voor een van de drie overgebeleven tickets. De winnaar was zeker van deelname aan de Final Four. Het was met andere woorden een alles of niets duel voor de Noord-Limburgers.