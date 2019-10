STVV zwaar onderuit bij KV Kortrijk

Amerikaanse toestanden dit weekend op Circuit Zolder. Daar vonden namelijk de American Festival Nascar Finals plaats. Mét een ex-wereldkampioen Formule 1 aan de start. Met name Jacques Villeneuve. En voor de Canadees was het een erg bijzondere race. Want op Circuit Zolder liet zijn vader, Gilles Villeneuve, in 1982 het leven na een tragisch ongeval in de GP van België. Het was trouwens de eerste keer dat Jacques Villeneuve op Circuit Zolder reed.