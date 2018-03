Super Sunday in 3de amateurklasse: Bilzen-Waltwilder wint topper bij Termien

De Kanaries moeten een kruis maken over play-off 1. STVV speelde gisteren een solide wedstrijd op het veld van Charleroi. 0-0 werd het. Maar een punt was te weinig om de play-off 1-droom levend te houden. Spelers en trainer zaten dan ook in zak en as. Zeker omdat er misschien wel meer in zat gisteravond.