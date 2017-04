In TVL Sportcafé gaan we morgen 5 jaar terug in de tijd met Ludo Philippaerts. De ex-topruiter kiest in het Moment niet voor een persoonlijk hoogtepunt maar een hoogtepunt voor de hele stal Philippaerts. In 2012 won Olivier, één van zijn vier zonen, de Grote Prijs van Calgary in Canada. Ludo zelf werd derde.