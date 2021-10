Tectum Achel en Greenyard Maaseik stomen zich klaar voor nieuw seizoen

door Jeroen Houben

Volgend weekend gaat ook de volleybalcompetitie van start. En dat natuurlijk met Greenyard Maaseik en Tectum Achel als Limburgse vaandeldragers. In de laatste rechte lijn troffen beide teams deze week elkaar in een vriendschappelijk duel. Een wedstrijd die overigens gewonnen werd door Achel. Voor hun mag de competitie dan ook beginnen. Terwijl bij Maaseik met enkele last minute nieuwkomers de voorbereiding nog wat langer had mogen duren.