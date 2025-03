door Wout Hermans

In de Challenger play-offs in het volleybal is Greenyard Maaseik vanmiddag gaan verliezen op bezoek bij Waremme. Tectum Achel speelde gisteren zijn derde wedstrijd van de BENE Conference en stond voor een moeilijke opdracht, want in de Koekoek kwam het Nederlandse Dynamo Apeldoorn op bezoek . Dynamo eindigde derde in Nederlandse competitie en was twee jaar geleden nog landskampioen.