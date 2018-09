Thes Sport alleen aan de leiding in eerste amateurliga

Dan duiken we de zaal in. In de Beneleague handbal heeft Achilles Bocholt ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Bocholt versloeg Bevo met 29-36. En ook Tongeren won, thuis van Hurry Up. Maar alle ogen waren gisteren gericht op het Dommelhof in Neerpelt. Daar stonden Sporting NeLo en Initia Hasselt tegenover mekaar. De klassieker in het handbal stelt nooit teleur. En dat deed ie ook gisteren niet.