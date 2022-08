Motorcross dan. In Frankrijk werd de Grote Prijs in St-Jean d'Angely gereden. WK-leider Jago Geerts kwam er aan de start met 15 punten voorsprong op Tom Vialle, die een thuiswedstrijd reed. Geerts kon zich dit weekend al tot wereldkampioen kronen. Maar die kans was erg klein, want dan moest de piloot van het Limburgse Kimea Yamaha Team maar liefst 36 punten meer pakken dan z'n rechtstreekse concurrent.