door Jarne Scheepers

En ook de andere Limburgse ploegen in eerste nationale kwamen gisteren in actie. Sporting Hasselt kon na twee nederlagen nog eens in eigen huis winnen met 1-0 van OH Leuven B. In Tessenderlo speelde Thes dan weer tegen het West-Vlaamse Knokke. Beide ploegen staan in de linkerkolom van het klassement op slechts twee punten van elkaar. Wie won, klom dus hoe dan ook hoger in het klassement.