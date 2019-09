Thes Sport opent met gelijkspel tegen Dessel

In het handbal zit de zomerstop er op. De Beneleague ging dit weekend van start. Maar voor Achilles Bocholt stond er meteen een Europees duel op het programma. In de eerste ronde van de EHF Cup kregen de Damburgers de Oostenrijkers van Westwien over de vloer. En was het dus zaak om er meteen te staan in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen.