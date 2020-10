In zwembad De Dommelslag in Pelt is vandaag de Oktoberwedstrijd gezwommen. De nieuwe wedstrijd vervangt het provinciaal kampioenschap voor de jeugd, dat normaal in oktober gezwommen wordt. Maar dat kan niet doorgaan omdat het aantal deelnemende zwemmers beperkt is door de coronamaatregelen. Die coronamaatregelen hebben trouwens een gigantische impact om de zwemsport. Het aantal deelnemers is beperkt, de kosten stijgen, en de inkomsten vallen quasi helemaal weg. Maar het belangrijkste van vandaag was dat er toch gezwommen kon worden.