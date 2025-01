door Wout Hermans

En dan duiken we het veld in voor het Belgisch Kampioenschap veldrijden in Heusden-Zolder. Gisteren pakte Laura Verdonschot zilver bij de vrouwen, vandaag streden de mannen om de Belgische driekleur. Bij de elite geen Limburgse favorieten, maar toch trotseerden vanmiddag duizenden fans de koude op Circuit Zolder. Het was voor het eerst in 32 jaar dat het BK nog eens in onze provincie gereden werd.