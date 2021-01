Ja, uiteraard was de ontgoocheling groot bij Racing Genk. Vlak voor de rust had het misschien wel de 1-3 moeten maken. Dat gebeurde niet en zo kon Club zich weer in de wedstrijd knokken. U hoort de trainer John van den Brom, nieuwkomer Marc MacKenzie, maar beginnen doen we met Bryan Heynen die z'n 150e match voor de hoofdmacht van Genk speelde.