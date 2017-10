Tim Wellens wint koninginnenrit in Ronde van Guanghxi

Hoog bezoek morgen in TVL Sportcafé, want Luc Nilis schuift bij ons mee aan tafel. Met de Zonhovenaar blikken we terug op één van de vele hoogtepunten uit zijn carrière. In 1994 neemt Nilis na 8 seizoenen afscheid van Anderlecht met de dubbel: een vertrek door de grote poort. Een voorsmaakje.