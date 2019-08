Sport Toekomstige tennissterren schitteren op Young Champions Cup in Hasselt

In Hasselt werd deze week de Young Champions Cup georganiseerd. Dat is een internationaal toptornooi voor spelers van 12 tot en met 14 jaar. Heel wat grote namen van nu stonden er ook ooit op het terrein. En dus passeerden ook nu weer heel wat tennistalenten de revue in de hoop ooit hun grote droom waar te maken.