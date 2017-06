Elise Mertens is meer dan ooit de nieuwe leading lady van het Belgische tennis. De Hamontse kijkt met een tevreden gevoel terug op haar debuut op Roland Garros. Ze bereikte meteen de derde ronde en mocht zelfs op centre court tegen Venus Williams spelen. En dat zou ze op de volgende grand slam, in Wimbledon, graag nog eens herhalen. Dat vertelde ze aan Tom Kums, die een uitgebreid gesprek met haar had in Parijs.