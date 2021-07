Turnkring Sta Paraat schreeuwt Nina Derwael naar finale op de Olympische Spelen

door Jeroen Houben

Op de Olympische Spelen was het vandaag vooral uitkijken naar de prestaties van Nina Derwael. De turnster moest met het Belgische team vandaag vier onderdelen afwerken: de vloer, de sprong, de balk, en haar favoriete toestel: de brug. Het is vooral op dat onderdeel dat de verwachtingen hoog zijn. En Derwael een van de topfavorieten is. De leden en coaches van haar Turnkring Sta Paraat uit Hasselt haalden in ieder geval alles uit de kast om Derwael naar de finales te schreeuwen.