TVL Sport 02-10-2022

In 1B was het gisteren ook feest in Lommel. Want nadat de mannnen van Steve Bould eerder al hun uitwedstrijden wonnen, boekten ze nu ook hun eerste thuisoverwinning van het seizoen tegen RWDM. Het werd 2-1 aan de Gestelsedijk. Na de bekerzege tegen La Louvière is de vloek nu helemaal doorbroken en is er van een thuiscomplex voorlopig geen sprake meer.