TVL Sport 08-05-2022

In het handbal is het doek gevallen voor Initia Hasselt. Initia verloor gisteren 26-22 bij Atomix en degradeert zo uit de BeneLeague. Een einde in mineur voor de recordkampioen die volgend seizoen opgaat in een fusie met Tongeren. De Tongenaren verloren vanmiddag in de play-offs met 34-25 van leider Visé. In de andere wedstrijd van de playoffs stonden Sporting Pelt en Achilles Bocholt tegenover mekaar. Wie de Noord-Limburgse derby won, zette een stevige stap richting de titelfinale.