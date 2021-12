Een roeisensatie, nu ook op het water. Ward Lemmelijn is meervoudig wereldkampioen in het indoor roeien, maar de student lichamelijke opvoeding wil volgend jaar ook bevestigen in het outdoor roeien. En daarbij is de vraag volgens hemzelf niet zozeer of hij wereldtop zal worden. Maar vooral: wanneer. Dezer dagen perfectioneert de PXL'er zijn techniek aan de watersportbaan in Hazewinkel, Wout Hermans zocht Lemmelijn op.