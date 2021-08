Dit weekend is er ook opnieuw gespeeld in de Beker van België. In de vierde ronde ontving Patro Eisden FC Lebbeke, een ploeg uit derde nationale en op papier dus een haalbare kaart. Vorige week tankten de troepen van coach Stijn Stijnen nog vertrouwen door te winnen bij Tubize en een extra motivatie was eersteklasser Union die wachtte in de volgende ronde. Maar het verliep gisteravond niet zoals verhoopt aan het Gemeentelijk Sportstadion.