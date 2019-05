Uitzinnige feestvreugde om zestiende landstitel

Ook in het vrouwenhandbal is het dit seizoen razend spannend. Achilles Bocholt heeft gisteren in extremis de ontknoping in de titelstrijd met een week uitgesteld. Bocholt kreeg Sint-Truiden op bezoek, dat vorige week de eerste titelfinale won. Bij winst was Sint-Truiden dus voor het derde opeenvolgende jaar kampioen. Maar het is een speciale week in de sport, met spannende ontknopingen, en dat was gisteren in Bocholt niet anders.