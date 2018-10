Sport Valverde wereldkampioen in het wielrennen, Hermans (23ste) eerste Belg

Alejandro Valverde is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij was vanmiddag de snelste in het Oostenrijkse Innsbruck. De Belgen speelden geen rol in de finale.