door Tom Kums

In TVL Sportcafé komen we morgen terug op de halve finales in de beker van België volleybal met de voorzitter van Tectum Achel, Joos Gysen. En ook in Het Moment hebben we een stukje bekergeschiedenis, meer bepaald de laatste bekeroverwinning van Greenyard Maaseik. Daarvoor moeten we al teruggaan naar 2012. Jelte Maan & Pieter Verhees waren er toen ook al bij, maar dat is intussen dus al 9 jaar geleden.