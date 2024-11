door Tom Kums

In TVL Sportcafé krijgen we morgen het bezoek van voorzitter David Meekers van STVV. En ook in Limburg International rekken we naar het voetbal. Patrik Hrošovský is al vijf jaar lang niet weg te denken bij KRC. Bovendien is de Slovaak helemaal gesetteld in Limburg. Zijn twee zonen zijn hier zelfs geboren. Een voorsmaakje.