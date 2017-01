Sport Vooruitblik TVL Sportcafé: Philip Haagdoren

In TVL Sportcafé blikken we morgen opnieuw terug op een hoogtepunt uit de carrière van een ex-sportman. Met Philip Haagdoren gaan we terug naar zijn periode bij Anderlecht. Haagdoren pakte er twee titels en een beker. En hij speelde ook heel wat wedstrijden in de Champions League. Zoals de legendarische 5-3 in het Weserstadion van Werder Bremen.