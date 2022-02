Vooruitblik TVL Sportcafé: Shorttracker Ward Pétré wil terug naar de Olympische Winterspelen

door Tom Kums

In TVL Sportcafé blikken we morgen met shorttracker Ward Pétré terug op de succesvolle Olympische winterspelen van de Belgische schaatsers. De Herkenaar miste de Spelen in Peking door een zware blessure, maar hoopt er over 4 jaar in Italië terug bij te zijn. Vier jaar geleden maakte hij zijn Olympisch debuut in Zuid-Korea. In Het Moment blikken we morgen terug op zijn race op de 1500 meter. Een voorsmaakje.