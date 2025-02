Vooruitblik TVL Sportcafé: Ster Habibzadeh

door Tom Kums

In TVL Sportcafé blikken we morgen terug op STVV- Club Brugge. En met Guido Brepoels kaarten we na over de gemiste bekerfinale van de KRC Genk Ladies. In Limburg International trekken we deze week naar Patro Eisden. Daar maken we kennis met Ster Habibzadeh: de Iraanse coach van de Patro Ladies. Elf jaar nadat ze hier aankwam, heeft ze zich perfect geïntegreerd. Eerst wil ze de dames van Patro naar het hoogste niveau loodsen, maar daar hoeft het voor Ster niet te stoppen.